Le fiamme di Lesbo di abbattono sull'Europa (Di venerdì 11 settembre 2020) Il fumo denso delle fiamme a Lesbo non ha interessato soltanto l'isola ribattezzata, oramai da molti anni, come la "Lampedusa dell'Egeo". L'incendio divampato tra le baracche e le tende del campo profughi di Moria, ha iniziato da subito a far tremare mezza Europa. Quella struttura è stata da sempre uno spauracchio per gli abitanti dell'isola, … Le fiamme di Lesbo di abbattono sull'Europa InsideOver.

Accogliere in Ticino una parte dei rifugiati vittime dell’incendio che attanaglia il campo profughi di Moria. È quanto chiedono i Verdi in un’interpellanza al Governo, al quale chiedono di aprire una ...

Migranti, l’autocritica della Merkel: “Non possiamo essere soddisfatti della politica migratoria europea”

Autocritica che fa ben sperare. E’ quella che emerge dalle parole della cancelliera tedesca Angela Merkel in un incontro con il presidente del Ppe Donald Tusk alla fondazione Konrad Adenauer a Berlino ...

