L’attore Cristiano Caccamo, dal set di Don Matteo all’esordio da scrittore (Di venerdì 11 settembre 2020) «Alla fine scrittura e recitazione sono due forme di espressione e non sono in disaccordo tra loro». L’attore Cristiano Caccamo, 31 anni, 850mila follower su Instagram, debutta come scrittore. Dal 10 settembre è in libreria con Chiedimi la luna (HarperCollins). Una storia delicata, “partorita” durante il lockdown, che presenterà in giro per l’Italia. Debutto Diventato noto al pubblico televisivo con Questo è il mio paese, Il paradiso delle signore, Che Dio ci aiuti e Don Matteo, per Cristiano è il primo libro. La seconda tappa del tour è prevista l’11 settembre al Torino Outlet Village. Chiedimi la luna è la storia di Aibek che ha ereditato dal padre un lavoro particolare e scrupoloso: spegnere e accendere la luna a ogni ... Leggi su iodonna

