L'assassinio di Willy è un delitto fascista? Willy Monteiro DuarteQuello di Willy Monteiro Duarte è un omicidio fascista? "Il pestaggio di quel ragazzino non solo mi ha colpito, ma mi ha suscitato tormenti e ricordi terribili – ha spiegato a la Stampa la senatrice a vita Liliana Segre, reduce dei campi di sterminio nazisti – l'ho trovata una barbarie assoluta. Vorrei fare mie le parole della presidente della nostra comunità, Noemi Segni, che ha scritto un messaggio bellissimo, ricordando come questa esaltazione non della vittima ma dei suoi persecutori, e si riferisce a tutto ciò che è stato scritto sui social, alla fine ha ucciso ancora e ancora il povero Willy". Oppure Chiara Ferragni, che ha parlato di "mentalità fascista"? "E ha ragione – ha aggiunto Segre ...

