Il 12 settembre Cena con Delitto a Ciampino (Di venerdì 11 settembre 2020) Una Cena avvolta nel mistero. Arriva domani la Cena con Delitto Rock. 12 settembre RedRock via del Casale Santarelli 123 Ingresso gratuito Una serata tinta di giallo, avvolta nel mistero, ma anche divertente quella che il 12 settembre si terrà presso il locale RedRock, in via del Casale Santarelli a Ciampino. Ingresso gratuito per una originalissima Cena con Delitto, organizzata da ANIME di CARTA e diretta dall’attrice comica Emanuela Petroni che, dopo le varie esibizioni in tv con Claudio Bisio, Paolo Bonolis e Luca Laurenti, è in attesa del’uscita del film “Ritorno al Crimine” di Massimiliano Bruno e “Freaks Out” di Gabriele Mainetti, nel quale la vedremo interpretare divertenti personaggi. Una ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 11 settembre 2020) Unaavvolta nel mistero. Arriva domani laconRock. 12RedRock via del Casale Santarelli 123 Ingresso gratuito Una serata tinta di giallo, avvolta nel mistero, ma anche divertente quella che il 12si terrà presso il locale RedRock, in via del Casale Santarelli a. Ingresso gratuito per una originalissimacon, organizzata da ANIME di CARTA e diretta dall’attrice comica Emanuela Petroni che, dopo le varie esibizioni in tv con Claudio Bisio, Paolo Bonolis e Luca Laurenti, è in attesa del’uscita del film “Ritorno al Crimine” di Massimiliano Bruno e “Freaks Out” di Gabriele Mainetti, nel quale la vedremo interpretare divertenti personaggi. Una ...

fvtsQK7bvTo6Viv : RT @DaniSbrollini: La giornata veneta della ministra Elena Bonetti termina con una cena a Padova per amici e simpatizzanti. Per confontarsi… - MO_MLN : Lunedi 14 Settembre @identitagolosemilano e Mandarin Oriental, Milan, insieme per una cena speciale in favore della… - giannicis : Dare per ricevere. Questo l'appuntamento di Dinner for love - Martedì 15 settembre cena di beneficenza per raccogli… - Ansa_ER : 'Parma incontra Genova',una cena in aiuto di chi è in difficoltà. Il 15 settembre, tra specialità culinarie e music… - danieledv79 : RT @DaniSbrollini: La giornata veneta della ministra Elena Bonetti termina con una cena a Padova per amici e simpatizzanti. Per confontarsi… -

Ultime Notizie dalla rete : settembre Cena Il 12 settembre Cena con Delitto a Ciampino RomaDailyNews Baby food diet: perché la dieta delle star, a base di omogeneizzati, non è una buona idea

Settembre è quel momento dell'anno in cui pur di perdere quei chili di troppo accumulati durante le vacanze si farebbe davvero di tutto. Perfino mangiare gli omogeneizzati dei bambini. Già perché l'ul ...

Note… di degustazione: omaggio a Pietro Mascagni

Pietro Mascagni (1863-1945) oltre ad essere un genio musicale fu una vera e propria icona di stile. Famoso per l’eleganza impeccabile e la ricercatezza, dettò la moda del suo tempo e fu considerato al ...

Settembre è quel momento dell'anno in cui pur di perdere quei chili di troppo accumulati durante le vacanze si farebbe davvero di tutto. Perfino mangiare gli omogeneizzati dei bambini. Già perché l'ul ...Pietro Mascagni (1863-1945) oltre ad essere un genio musicale fu una vera e propria icona di stile. Famoso per l’eleganza impeccabile e la ricercatezza, dettò la moda del suo tempo e fu considerato al ...