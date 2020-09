Gossip News: Maria De Filippi non manda in onda l’esterna “priva di contenuti”, Gregoraci si confessa a Verissimo (Di venerdì 11 settembre 2020) Indiscrezioni, rumors, pettegolezzi e molto altro ancora nella rubrica di Velvet, Gossip News! Questa volta vi parliamo di Maria De Filippi e lo sfogo sulle esterne, di Elisabetta Gregoraci che racconta il suo addio a Briatore, di Giulia De Lellis e Andrea Damante e della programmazione televisiva prevista per questa sera. Maria DE Filippi: Durante la messa in onda della puntata di oggi di Uomini e Donne, la conduttrice si è lasciata andare a un piccolo sfogo sulle esterne. In breve, Maria De Filippi ha spiegato che non manderà in onda le esterne “prive di contenuti interessanti”. Ha spiegato anche che dallo scorso anno, a volte, faticavano a montare le uscite di ... Leggi su velvetgossip (Di venerdì 11 settembre 2020) Indiscrezioni, rumors, pettegolezzi e molto altro ancora nella rubrica di Velvet,! Questa volta vi parliamo diDee lo sfogo sulle esterne, di Elisabettache racconta il suo addio a Briatore, di Giulia De Lellis e Andrea Damante e della programmazione televisiva prevista per questa sera.DE: Durante la messa indella puntata di oggi di Uomini e Donne, la conduttrice si è lasciata andare a un piccolo sfogo sulle esterne. In breve,Deha spiegato che non manderà inle esterne “prive di contenuti interessanti”. Ha spiegato anche che dallo scorso anno, a volte, faticavano a montare le uscite di ...

mtvitalia : Grazie Tom Felton per aver ricordato un messaggio importantissimo e allo stesso tempo essere il Potterhead numero u… - LegaSalvini : MATTEO SALVINI IN SMOKING A VENEZIA: «È PER FRANCESCA» - iambaliuk : 'lo show non è un reboot dell’originale, ma un’estensione della storia che già conosciamo, una sorta di sua evoluzi… - rosatoeu : «Wanda Nara si fa fotografare il c...o dal figlio»: la foto hot che scatena la polemica social. - Ileniasa25 : RT @Ri_Ghetto: Ma mi ero completamente perso Gemma fuori dalla grazia di Dio -

Ultime Notizie dalla rete : Gossip News Pettegolezzi, foto, notizie, video e tutto ciò che è gossip Gossip News Soleil Sorge e Andrea Iannone/ “Lui allibito, lei danneggiata”: a Pomeriggio 5…

Andrea Iannone e Soleil Sorge, botta e risposta dopo le foto che li mostravano insieme: nuovi dettagli sulla storia a Pomeriggio 5. Soleil Sorge e Andrea Iannone protagonisti dello spazio dedicato al ...

Perché il principe Carlo non si farà chiamare re Carlo III

Quando l'attuale sovrana Elisabetta II andrà in «pensione», sul trono d'Inghilterra potrebbe arrivare re Giorgio VII, che poi sarebbe sempre Carlo ma con un nome meno... sfortunato Il principe Carlo d ...

Andrea Iannone e Soleil Sorge, botta e risposta dopo le foto che li mostravano insieme: nuovi dettagli sulla storia a Pomeriggio 5. Soleil Sorge e Andrea Iannone protagonisti dello spazio dedicato al ...Quando l'attuale sovrana Elisabetta II andrà in «pensione», sul trono d'Inghilterra potrebbe arrivare re Giorgio VII, che poi sarebbe sempre Carlo ma con un nome meno... sfortunato Il principe Carlo d ...