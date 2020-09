Frederick Wiseman è il più grande documentarista di cui non sai niente (Di venerdì 11 settembre 2020) https://www.youtube.com/watch?v=Q-i1Ee1i25M La quintessenza dello spirito americano, per come gli stessi americani amano raccontarlo sul grande e piccolo schermo, quello delle maniche rimboccate, della grande organizzazione e delle soluzioni ai problemi che possono sempre essere trovate tramite la dedizione, non sta nei film di finzione, nemmeno nel cinema dell’american way of life degli anni ’40 e ’50 o in quello reaganiano esaltato degli ’80. Sta nei documentari di Frederick Wiseman, uno dei pochissimi appartenenti al ristretto club dei registi che ricevono un applauso fragoroso nelle sale di tutti i festival del mondo a proiezione iniziata, al solo comparire del nome. A questo ci si arriva con una carriera intera clamorosa e con una capacità invidiabile di conquistare ... Leggi su wired

