Franco Vanni sulla positività di Aurelio De Laurentiis al Covid: "Come stava veramente lo sa solo lui"

Franco Vanni, giornalista de La Repubblica, ha commentato la notizia della positività di Aurelio De Laurentiis al Coronavirus nel corso del suo intervento delle ultime ore a Radio Kiss Kiss Napoli, emittente ufficiale del club azzurro. "Il presidente aveva qualche fastidio di pancia, ma non era molto acciaccato. La sera, poi, rientrato da Milano, ha avuto un crollo di condizione dopo aver saputo di essere positivo. In Lega aveva dei disturbi di digestione e, a chi ha chiesto, ha risposto che era colpa delle troppe ostriche mangiate".

Franco Vanni, giornalista de La Repubblica, ha commentato la notizia della positività di Aurelio De Laurentiis nel corso del suo intervento a Radio Kiss Kiss Napoli: "Il presidente aveva qualche fasti ...

Il Napoli comunica: "Aurelio De Laurentiis positivo al Coronavirus"

La notizia del giorno non riguarda il calcio giocato o il mercato ma la positività al Covid-19 di Aurelio De Laurentiis. E' stato lo stesso Napoli a comunicarlo attraverso un comunicato apparso sul si ...

