Il rapper ha risposto al dirigente di Fratelli d'Italia sulle accuse al fascismo e ai riferimenti politici che Fedez stesso smentisce "Fa strano vedere il dirigente nazionale di Fratelli d'Italia scagliarsi per una semplice condanna verso il pensiero fascista. Eppure nessuno ha mai fatto riferimento ad appartenenze politiche. Condannare il fascismo non è di sinistra … L'articolo Fedez: "Condannare il fascismo non è di sinistra, è solo di buon senso" proviene da YesLife.it.

Fedez : Fa strano vedere il dirigente nazionale di Fratelli d'Italia scagliarsi per una semplice condanna verso il pensiero… - HuffPostItalia : Fedez al dirigente FdI: "Condannare il fascismo non è di sinistra, è solo di buon senso" - Adnkronos : #Fedez: 'Condannare fascismo non è di sinistra, è solo buon senso'

