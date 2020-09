Elisa Isoardi e Raimondo Todaro, coppia solo a «Ballando con le stelle»? (Di venerdì 11 settembre 2020) Alla vigilia di Ballando con le stelle (su Ra 1 dal 19 settembre), c’è chi continua a scommettere sia già nata una nuova coppia. Non solo in pista. Si tratta di Elisa Isoardi e del suo compagno di danze Raimondo Todaro. I due sono stati fotografati più volte insieme anche fuori dagli studi Rai. In giro per Roma, a cena. Entrambi single, però, al momento negano. Leggi su vanityfair (Di venerdì 11 settembre 2020) Alla vigilia di Ballando con le stelle (su Ra 1 dal 19 settembre), c’è chi continua a scommettere sia già nata una nuova coppia. Non solo in pista. Si tratta di Elisa Isoardi e del suo compagno di danze Raimondo Todaro. I due sono stati fotografati più volte insieme anche fuori dagli studi Rai. In giro per Roma, a cena. Entrambi single, però, al momento negano.

FilmNewsItaly : RT @FilmNewsItaly: Raimondo Todaro su Elisa Isoardi: 'Ci troviamo benissimo a ballare insieme' - GossipItalia3 : Elisa Isoardi Instagram, bellezza giunonica in costume: «Un incanto, così diversa dalle altre» #gossipitalianews - zazoomblog : Elisa Isoardi Instagram bellezza giunonica in costume: «Un incanto così diversa dalle altre» - #Elisa #Isoardi… - medicojunghiano : RT @dea_channel: la celestiale visione della dea Elisa Isoardi ???????? - pairsonnalitesF : Elisa Isoardi finisce in ospedale | la dedica a Raimondo Todaro: Molto belli insieme' - zazoomblog : 'Ballando con… -