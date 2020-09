Covid, Israele verso seconda chiusura: è il primo Stato al mondo (Di venerdì 11 settembre 2020) Covid, Israele verso seconda chiusura: è il primo Stato al mondo a imporre il secondo lockdown totale per bloccare la diffusione del morbo A partire da venerdì 18 settembre, Israele sarà il primo Paese al mondo a imporre il secondo lockdown totale. La prossima settimana si sarebbe dovuto festeggiare il Capodanno ebraico ma dato il … L'articolo Covid, Israele verso seconda chiusura: è il primo Stato al mondo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

