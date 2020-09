Coronavirus, positivo il presidente della Consob Savona: è asintomatico (Di venerdì 11 settembre 2020) Il presidente della Consob, Paolo Savona, è risultato positivo al Coronavirus. L'ex ministro degli Affari europei è asintomatico, è già in quarantena e lavora da casa. Come misura precauzionale e per ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 11 settembre 2020) Il, Paolo, è risultatoal. L'ex ministro degli Affari europei è, è già in quarantena e lavora da casa. Come misura precauzionale e per ...

