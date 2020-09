Coronavirus, i positivi fantasma dei laboratori privati (Di venerdì 11 settembre 2020) Ancona, 11 settembre 2020 - «Mercoledì scorso in laboratorio 2 tamponi positivi , ieri 5 e venerdì scorso altri tre . Poi leggo le statistiche del Gores che dicono soltanto 2 casi ad Ancona. Mi chiedo: i positivi emersi dalle analisi dei laboratori privati non rientrano nelle statistiche ufficiali?". Il post sui social è ... Leggi su ilrestodelcarlino

you_trend : ?? #Coronavirus, 10/09/20 • Attualmente positivi: 35.708 • Deceduti: 35.587 (+10, +0,03%) • Dimessi/Guariti: 211.88… - Agenzia_Ansa : #Scuola 13mila positivi tra il 50% del personale docente e non docente che ha effettuato il test. Manca tutta la re… - LaStampa : Coronavirus quasi il 50% degli insegnanti ha fatto il test: 13 mila i positivi - CappellaGiusy : RT @Agenzia_Ansa: #Scuola 13mila positivi tra il 50% del personale docente e non docente che ha effettuato il test. Manca tutta la regione… - spe1977 : RT @sono_farmaci: '500mila tra docenti e non docenti, ha svolto il test sierologico per il Covid 19 e di questi il 2,6% - cioè circa 13mila… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus positivi Coronavirus, il bollettino di oggi 10 settembre: 10 morti e 1.597 nuovi casi la Repubblica L’università di Padova avvia il test anti-Covid della saliva

Il rettore Rizzuto presenta il nuovo metodo, alternativo al tampone orofaringeo Sarà eseguito ogni venti giorni da docenti e personale tecnico e amministrativo venezia Ligia al metodo galileiano ispir ...

Covid 19, caos badanti: solo in quattro Regioni tampone obbligatorio

Non solo case di riposo. C’è un’emergenza Covid legata agli anziani silente e sepolta. Parliamo di coloro, autosufficienti e non, affidati alle cure di una badante. Gran parte di queste — il 70% — son ...

Il rettore Rizzuto presenta il nuovo metodo, alternativo al tampone orofaringeo Sarà eseguito ogni venti giorni da docenti e personale tecnico e amministrativo venezia Ligia al metodo galileiano ispir ...Non solo case di riposo. C’è un’emergenza Covid legata agli anziani silente e sepolta. Parliamo di coloro, autosufficienti e non, affidati alle cure di una badante. Gran parte di queste — il 70% — son ...