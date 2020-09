Codice della strada, Conftrasporto: “daremo battaglia” (Di venerdì 11 settembre 2020) (Teleborsa) – Ipotesi ‘demenziali’ e ‘pericolosissime’ per la sicurezza. Così il vicepresidente di Conftrasporto Paolo Uggè definisce le intenzioni del Governo di porre mano al Codice della strada consentendo ai netturbini di elevare contravvenzioni e ai ciclisti di percorrere le strade in senso contrario. “Solo chi non conosce cosa significhi il traffico cittadino, soprattutto di una grande città, può pensare di consentire alle biciclette di circolare contromano senza preoccuparsi, tra l’altro, della prevedibile conseguenza che chi sfreccia in monopattino si possa arrogare lo stesso diritto – prosegue Uggè – Solo chi non conosce il funzionamento e la delicatezza delle normative che regolamentano il sistema delle ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 11 settembre 2020) (Teleborsa) – Ipotesi ‘demenziali’ e ‘pericolosissime’ per la sicurezza. Così il vicepresidente diPaolo Uggè definisce le intenzioni del Governo di porre mano alconsentendo ai netturbini di elevare contravvenzioni e ai ciclisti di percorrere le strade in senso contrario. “Solo chi non conosce cosa significhi il traffico cittadino, soprattutto di una grande città, può pensare di consentire alle biciclette di circolare contromano senza preoccuparsi, tra l’altro,prevedibile conseguenza che chi sfreccia in monopattino si possa arrogare lo stesso diritto – prosegue Uggè – Solo chi non conosce il funzionamento e la delicatezza delle normative che regolamentano il sistema delle ...

