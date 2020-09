Caso Willy, fratelli Bianchi “picchiatori abituali”: gip valuta ipotesi di omicidio volontario (Di venerdì 11 settembre 2020) omicidio Willy, il giudice: “fratelli Bianchi picchiatori abituali” Otto denunce per risse, minacce, droga, lesioni, porto abusivo di oggetti atti a offendere: è questo il registro dei reati contestati in passato ai fratelli Bianchi, Marco e Gabriele, accusati di essere tra i responsabili dell’omicidio di Willy Monteiro Duarte, morto a Colleferro nella notte tra il 5 e il 6 settembre. Nell’ordinanza di arresto il gip descrive i presunti aggressori, poco più che 20enni, come “pericolosi e incapaci di controllarsi”, indifferenti alle conseguenze delle loro azioni, violenti. Dipingendo il ritratto di “picchiatori abituali”. E mentre la Procura di Velletri indaga anche sugli altri presenti nelle ... Leggi su tpi

