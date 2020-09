Calcio in tv: Sandro Piccinini sbarca a Sky Sport (Di venerdì 11 settembre 2020) Sandro Piccinini, Una delle voci storiche del Calcio italiano, torna in tv. Dopo una assenza durata due anni seguita al divorzio da Mediaset dopo ben 34 anni, il noto giornalista romano farà parte del team di opinionisti di Sky Calcio Club, programma condotto da Fabio Caressa che chiude la giornata di Serie A. Il primo appuntamento è previsto per domenica 20 settembre alle ore 22.45 su Sky Sport 1 e Sky Sport Serie A. LE PAROLE DI Sandro Piccinini “È una grande emozione ripartire. A cominciare da Fabio ho tanti amici nella squadra. Al di là di tutto quello che rappresenta Sky e ha sempre rappresentato in questi anni dal mio punto di vista precedente proprio come grande stimolante concorrenza. E mi fa molto ... Leggi su sport.periodicodaily (Di venerdì 11 settembre 2020), Una delle voci storiche delitaliano, torna in tv. Dopo una assenza durata due anni seguita al divorzio da Mediaset dopo ben 34 anni, il noto giornalista romano farà parte del team di opinionisti di SkyClub, programma condotto da Fabio Caressa che chiude la giornata di Serie A. Il primo appuntamento è previsto per domenica 20 settembre alle ore 22.45 su Sky1 e SkySerie A. LE PAROLE DI“È una grande emozione ripartire. A cominciare da Fabio ho tanti amici nella squadra. Al di là di tutto quello che rappresenta Sky e ha sempre rappresentato in questi anni dal mio punto di vista precedente proprio come grande stimolante concorrenza. E mi fa molto ...

