Black Myth | Wukong in un nuovo video che svela una valanga di dettagli sullo spettacolare action RPG

Leggi su eurogamer

(Di venerdì 11 settembre 2020)di Game Science ha stupito tutti dal momento del reveal con un trailer che ha raccolto oltre 10 milioni di visualizzazioni solo sul sito cinese BiliBili con una serie di incredibili elogi dal mondo di internet. In seguito il gioco è tornato a mostrarsi in altri filmati, ma oggi IGN ha pubblicato unpieno diRPG.Tra le informazioni più importanti, sottolineiamo cheè in sviluppo già da due anni e che il team cinese punta a lanciare il gioco entro 3 anni. Lo studio ha in mente un'esperienza che potrà essere terminata in circa 15 ore con quasi 100 tipologie di nemici unici, boss inclusi.Leggi altro...