Anche il presidente Consob Savona positivo al Coronavirus (Di venerdì 11 settembre 2020) Il presidente della Consob Paolo Savona è risultato positivo al Coronavirus. L'ex ministro degli Affari europei è portatore asintomatico del virus, è già in quarantena e lavora da casa. Come misura precauzionale e per la sanificazione degli ambienti, gli uffici della Consob di Roma e Milano rimarranno chiusi da lunedì a venerdì prossimo. Leggi su iltempo (Di venerdì 11 settembre 2020) IldellaPaoloè risultatoal. L'ex ministro degli Affari europei è portatore asintomatico del virus, è già in quarantena e lavora da casa. Come misura precauzionale e per la sanificazione degli ambienti, gli uffici delladi Roma e Milano rimarranno chiusi da lunedì a venerdì prossimo.

