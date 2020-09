Uomini e donne: “rissa” in studio tra Giovanna e Sammy (Di giovedì 10 settembre 2020) Giovanna Abate e Sammy Hassan si rivedono dopo due mesi ed è subito “rissa” in studio a Uomini e donne. Ecco cosa è accaduto. Volano stracci tra Giovanna Abate e Sammy Hassan, che dopo essere usciti insieme da Uomini e donne e aver trascorso l’estate separati (si sono lasciati meno di un mese dopo la fine del programma condotto da Maria De Filippi) si sono rivisti nello studioArticolo completo: Uomini e donne: “rissa” in studio tra Giovanna e Sammy dal blog SoloDonna Leggi su solodonna

