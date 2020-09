Una Vita, Lolita ha poche speranze di vita e fa una toccante richiesta (Di giovedì 10 settembre 2020) Lolita ha un grave problema di salute, secondo le ultime anticipazioni spagnole di Una vita. Nel corso delle puntate in onda attualmente in Spagna, la Casado finisce in ospedale, dopo aver scoperto il tradimento di Antonito! Ebbene sì, il giovane Palacios tradisce la sua Lolita, lasciandosi trasportare dall’attraente Natalia. Il figlio di Ramon cade così … L'articolo proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv

GassmanGassmann : Scoprire, da parte di persone che conosci bene e per le quali nutri affetto, che in fondo tu non sei così insostitu… - chetempochefa : “Mi hanno insegnato che chi salva una vita salva il mondo intero.” Oggi compie 90 anni una donna straordinaria: fa… - riotta : L'assassinio e la morte di #WillyMonteiro Duarte non sono l'ennesimo 'giallo' dell'estate italiana in spiaggia. Son… - sofia_lucchi : @btsinthedna mi dispiace per te, devi avere una vita molto difficile per prendertela con queste persone ?????????????????? - als_yeol : Il mondo sarà un posto migliore solo se si comprenderà che se una cosa non piace non si deve insultare o criticare.… -

Ultime Notizie dalla rete : Una Vita Una Vita Anticipazioni Spagnole: Camino e Maite, la vera storia del loro amore proibito! ComingSoon.it Perché guardare (e apprezzare) High Fidelity

Quando un libro viene adattato in film oppure in serie televisiva, i lettori che si erano appassionati alla versione cartacea sono attratti e contemporaneamente si sentono diffidenti verso la trasposi ...

Il filo interdentale garantito a vita

La lotta alla plastica monouso passa anche dall'igiene orale: la dimostrazione è il kit di DuraPik, con un supporto in acciaio riciclato e filo compostabile L’offensiva contro l’utilizzo dei prodotti ...

Quando un libro viene adattato in film oppure in serie televisiva, i lettori che si erano appassionati alla versione cartacea sono attratti e contemporaneamente si sentono diffidenti verso la trasposi ...La lotta alla plastica monouso passa anche dall'igiene orale: la dimostrazione è il kit di DuraPik, con un supporto in acciaio riciclato e filo compostabile L’offensiva contro l’utilizzo dei prodotti ...