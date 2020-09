TikTok: via alle trattative con gli USA per evitare la vendita del ramo statunitense (Di giovedì 10 settembre 2020) Come sapete, entro il prossimo 15 settembre, ByteDance – società cinese sviluppatrice di TikTok, popolare app social che spopola tra i giovanissimi – dovrà cedere le operazioni dell’app negli Stati Uniti o accettare il ban totale. Il Governo degli Stati Uniti teme infatti che le informazioni personali degli utenti statunitensi di TikTok siano a rischio a causa dei legami tra l’azienda e il governo cinese. ByteDance ovviamente ha sempre respinto qualsiasi accusa, affermando che gli unici server utilizzati da TikTok per i suoi abbonati statunitensi si trovano proprio negli USA e a Singapore, affermazione che fino a ieri non è stata sufficiente. Oggi però la situazione sembra essere cambiata, come riportato dal Wall Street Journal, che ci informa di una nuova trattativa tra Tik Tok e il ... Leggi su ilfattoquotidiano

