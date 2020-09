Striscia la Notizia, vi ricordate di Pierpaolo Pretelli? Dove lo rivedremo (Di giovedì 10 settembre 2020) Striscia la Notizia torna al centro dell’attenzione grazie ad uno dei suoi ex protagonisti, che nelle prossime settimane è in onda. Ve lo ricordate? foto facebookSi tratta di Pierpaolo Pretelli e in passato è stato uno dei velini della trasmissione di Canale Cinque, quanti di voi se lo ricordano? Ad ogni modo, avrete l’occasione di schiarivi le idee, visto che ben presto lo ritroveremo come protagonista di uno dei programmi di punta della rete. Per chi non lo sapesse, infatti, il giovane è uno dei concorrenti ufficiali della nuova edizione del Grande Fratello Vip ceh sta per partire su Canale Cinque, sempre sotto la guida di Alfonso Signorini. Tra le novità di quest’anno ci sta la presenza di Antonella Elia, che dopo essere stata una ... Leggi su chenews

