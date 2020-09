Sampdoria, Ferrero in isolamento: ha partecipato ieri all’assemblea di Lega (Di giovedì 10 settembre 2020) Fonti interne della Sampdoria fanno sapere che il presidente Massimo Ferrero, come previsto dai vari protocolli, è al momento in isolamento e farà il test-tampone. Il tutto è causato dalla presunta positività di Aurelio De Laurentiis, rilevata in seguito all’assemblea di Lega alla quale ha anche partecipato Ferrero. Secondo le fonti, tuttavia, il patron blucerchiato non ha avuto contatti diretti con il patron partenopeo. Leggi su sportface

