Raggi: tanti auguri a Segre per suoi 90 anni, è esempio per tutti (Di giovedì 10 settembre 2020) Roma – “tanti auguri a Liliana Segre per i suoi 90 anni. Il suo impegno civico e la sua preziosa testimonianza sono un esempio per tutti. Continuiamo insieme a lottare contro ogni tipo di odio, discriminazione e indifferenza”. Lo scrive su Twitter la sindaca di Roma, Virginia Raggi. Leggi su romadailynews

PieroDePalma4 : RT @BlackMa26865702: Ma dove è finito il Movimento, non lo riconosco più, e questo mi fa amareggiare e incavolare. Confido nel ritorno di D… - 5Enzo2 : Ma dove è finito il Movimento, non lo riconosco più, e questo mi fa amareggiare e incavolare. Confido nel ritorno d… -

Ultime Notizie dalla rete : Raggi tanti Corsa al Campidoglio, De Vito: "Raggi-bis, legittima candidatura decisa con un voto farsa" Repubblica Roma Invecchiamento della pelle. Colpa (anche) del grooming sbagliato

Anti-age e invecchiamento della pelle non devono essere considerate due brutte parole. Il passare degli anni, è risaputo, conferisce ancora più fascino. Dopo i trenta, il grooming e la cura della pell ...

Omicidio Colleferro, i colleghi di Willy: "Il suo sogno diventare uno chef"

Omicidio Colleferro, la politica di destra e sinistra chiede pena esemplare per chi ha ucciso Willy "Giustizia per Willy, serve una pena esemplare per chi lo ha ucciso" è il commento della politica di ...

Anti-age e invecchiamento della pelle non devono essere considerate due brutte parole. Il passare degli anni, è risaputo, conferisce ancora più fascino. Dopo i trenta, il grooming e la cura della pell ...Omicidio Colleferro, la politica di destra e sinistra chiede pena esemplare per chi ha ucciso Willy "Giustizia per Willy, serve una pena esemplare per chi lo ha ucciso" è il commento della politica di ...