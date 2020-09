Quasi un anno di Gattuso: il bilancio è positivo (Di giovedì 10 settembre 2020) L’11 dicembre 2020 saranno esattamente 365 giorni che Gattuso è alla guida dei partenopei dopo aver preso il posto del suo vecchio maestro Carlo Ancelotti con cui aveva vinto tutto indossando la maglia del Milan, come si può approfondire qui. Il bilancio di questo Quasi anno dell’allenatore calabrese è positivo sia per sé stesso che per il Napoli. I numeri sono da 7 in pagella: il lavoro mentale da 10 Sono in totale 30 le gare stagionali in cui Gattuso ha guidato il Napoli quest’anno e il bilancio vede 19 vittorie, di cui 16 in campionato, cinque pareggi e nove sconfitte. Forse il dato che sorprende è il numero di sconfitte, pensando all’immagine di Gattuso ... Leggi su ildenaro

