“Potremmo chiudere il programma” Ballando con le stelle | la decisione costretta di Milly Carlucci

Manca poco alla prima puntata di "Ballando con le stelle", lo show che vede protagonisti personaggi del mondo dello spettacolo e della televisione alle prese con il ballo. Dopo il primo slittamento di questa primavera dovuto al coronavirus, l'appuntamento è stato confermato per il 19 settembre. Protagonisti dell'edizione 2020 saranno Barbara Bouchet e Stefano Oradei, Ninetto Davoli e Ornella Boccafoschi, Lina Sastri e Simone Di Pasquale, Paolo Conticini e Veera Kinnunen, Rosalinda Celentano e Samuel Peron. E ancora Daniele Scardina e Anastasia Kuzmina, Antonio Catalani e Tove Villfor, Vittoria Schisano e Marco De Angelis, Elisa Isoardi e Raimondo Todaro, Costantino Della Gherardesca e Sara Di Vaira, Gilles Rocca e Lucrezia Lando, Tullio Solenghi e Maria Ermachkova, Alessandra Mussolini e Mykael Fonts.

