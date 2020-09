Potenza, morto in un incendio l’ex assessore Pd Nicola Lovallo. Il sindaco: “Sempre pronto a mettersi al servizio della comunità” (Di giovedì 10 settembre 2020) Ha avuto un malore, forse causato dal fumo, mentre stava dando fuoco a delle sterpaglie in un campo. Le fiamme lo hanno avvolto ed è morto carbonizzato. Secondo le prime ricostruzioni, è deceduto così Nicola Lovallo, di 68 anni, ex assessore e consigliere comunale del Pd di Potenza. L’incidente si è verificato in mattinata in contrada Cavalieri, nella periferia del capoluogo lucano. Sul luogo sono arrivati i vigili del fuoco, che hanno subito domato l’incendio, insieme al personale del 118. Inutili, però, i soccorsi: gli operatori non hanno potuto far altro che constatare il decesso di Lovallo. Sul posto sono giunte anche le forze dell’ordine, che indagano per ricostruire le modalità ... Leggi su ilfattoquotidiano

