Plurifarma.it sbarca sul web: farmaci e prodotti per il benessere online a prezzi imperdibili (Di giovedì 10 settembre 2020) L’eCommerce farmaceutico è in continuo sviluppo. Dal 2015, anno in cui in Italia è stata introdotta la possibilità di vendere sul web farmaci e prodotti che non richiedono prescrizione medica, i siti per la vendita di tali prodotti sono cresciuti a dismisura e tra questi, di recente, troviamo una piacevole sorpresa: stiamo parlando di Plurifarma.it, … L'articolo Leggi su dailynews24

Ultime Notizie dalla rete : Plurifarma sbarca Plurifarma.it sbarca sul web: farmaci e prodotti per il benessere online a prezzi imperdibili DailyNews 24