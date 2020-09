Paolo Del Debbio contro Beppe Grillo: “Se invece delle noccioline hai i cog***ni, vieni da me” (Di venerdì 11 settembre 2020) Il comico e fondatore del Movimento 5 Stelle Beppe Grillo ha aggredito l’inviato della trasmissione di Paolo Del Debbio “Diritto e Rovescio”, Francesco Selvi. Il giornalista ha raccontato di essere stato aggredito in uno stabilimento balneare di Marina di Bibbona (Livorno). Così ha parlato al ‘Corriere della Sera’: “Grillo prima ha cercato di portarmi via il cellulare- ha raccontato Selvi – poi, dopo avermi spruzzato addosso del liquido igienizzante, mi ha spinto con forza facendomi cadere indietro da una scala che collega lo stabilimento alla spiaggia”. Ecco come ha risposto Del Debbio: “Devo intervenire. L’ho fatto solo una volta a proposito del fascismo, ma qui l’ambiente mentale è quello. La nostra ... Leggi su ascoltitv

