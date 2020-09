Omicidio Willy, la prima chiamata al 112: “Qui a Colleferro c’è un ragazzo che è stato menato. Venite subito, è urgente” (Di giovedì 10 settembre 2020) “Qui di fronte al ‘Duedipicche’ c’è un ragazzo che è stato menato. Per favore, potete venire?”. Notte tra sabato 5 e domenica 6 settembre, alle 3.25 al Numero unico d’emergenza arriva la prima di nove telefonate partite da Colleferro per chiedere soccorso. A terra, di fronte al locale di Largo Santa Caterina 5, c’è Willy Monteiro Duarte in fin di vita. Il 21enne è stato picchiato dal branco e, come sostenuto dagli inquirenti, è in preda alle convulsioni mentre un ragazzo chiama in preda a una forte agitazione il 112. Nell’audio inedito, pubblicato dall’Adnkronos, si sente l’operatore mentre cerca di localizzare il luogo in cui è avvenuta la rissa. In ... Leggi su ilfattoquotidiano

ARTENA. Stefano Pincarelli sale i trenta metri del vialetto interno della casa di famiglia a Artena alta con un diavolo per capello: “Via, andatevene, state scrivendo un sacco di stupidaggini”, urla m ...

Omicidio Willy, i testimoni: «Aveva le convulsioni, una violenza inaudita». Belleggia: «I Bianchi mi dissero di tacere»

Willy Monteiro Duarte «non c’entrava nulla con la rissa», ma «l’hanno massacrato a calci e pugni senza una plausibile ragione». La notte di domenica scorsa «voleva mettere pace tra due ragazzi che lit ...

Willy Monteiro Duarte «non c'entrava nulla con la rissa», ma «l'hanno massacrato a calci e pugni senza una plausibile ragione». La notte di domenica scorsa «voleva mettere pace tra due ragazzi che lit ...