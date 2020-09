Milano, pistole in borsa e arsenale in casa di un incensurato (Di giovedì 10 settembre 2020) La Polizia ha scoperto a Milano un vero e proprio arsenale e arrestato un cittadino italiano di 38 anni incensurato, per detenzione abusiva di armi da sparo e da guerra. La scoperta è avvenuta in maniera casuale, grazie all’attento spirito di osservazione dei poliziotti che hanno notato un inquilino sospetto durante il controllo a casa … td module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario. Leggi su ilnotiziario

ilNotiziarioInd : Milano, pistole in borsa e arsenale in casa di un incensurato - discoradioIT : 11 pistole e più di 200 proiettili in casa: la @poliziadistato ha arrestato a #Milano un 38enne incensurato. -

Ultime Notizie dalla rete : Milano pistole Nascondeva 11 pistole in casa a Milano, arrestato Il Cittadino on line Pistola alla tempia, rapina un tassista

Si è avvicinato al taxi facendo credere al conducente di essere un cliente ma, non appena il tassista gli ha fatto segno di salire a bordo, gli ha puntato addosso una pistola scacciacani che poi si è ...

Rapinatore di 17 anni arrestato nel Varesotto: denunciati 4 complici

Il ragazzo, ammanettato dai carabinieri, deve rispondere di rapina aggravata ai danni di un bar di Gavirate. Il ragazzo è entrato nel locale con in mano una pistola, poi rivelatasi giocattolo, e ha mi ...

Si è avvicinato al taxi facendo credere al conducente di essere un cliente ma, non appena il tassista gli ha fatto segno di salire a bordo, gli ha puntato addosso una pistola scacciacani che poi si è ...Il ragazzo, ammanettato dai carabinieri, deve rispondere di rapina aggravata ai danni di un bar di Gavirate. Il ragazzo è entrato nel locale con in mano una pistola, poi rivelatasi giocattolo, e ha mi ...