Leeds, Bielsa conferma: “Con il club tutto risolto, resterò qui un altro anno” (Di giovedì 10 settembre 2020) “È stato tutto risolto e resterò qui“. Sarà ancora Marcelo Bielsa a guidare il Leeds nella nuova avventura in Premier League dopo la promozione dello scorso anno dalla Championship. A due giorni dall’esordio in campionato contro i campioni in carica del Liverpool, Bielsa ha rassicurato i tifosi dicendo di aver trovato un accordo con il club per rinnovare per un’altra stagione. “Sarà una partita molto speciale perché il Liverpool è fra le migliori squadre al mondo, gioca bene e ha ottimi calciatori – ha spiegato Bielsa proiettandosi sul prossimo impegno -. È difficile dire come si adatteranno i nostri ragazzi alla Premier League ma abbiamo lavorato su questo e ora dobbiamo dimostrarlo in ... Leggi su sportface

