Juventus-Higuain, trovato l’accordo per la rescissione. E ora… (Di giovedì 10 settembre 2020) “Gonzalo Higuain e la Juventus sono pronti a dirsi addio“. E’ quanto riferisce Sky Sport in merito alla rescissione del Pipita con il club bianconero. L’attaccante argentino non rientra nei piani di Pirlo e a comunicarglielo era stato lo stesso neo allenatore. Il tutto, però, verrà ratificato non appena il centravanti raggiungerà l’intesa definitiva con l’Inter Miami, il club di David Beckham in cui ritroverà Matuidi. Intesa su cui ci sono da limare soltanto gli ultimi dettagli. A giorni potrebbe dunque arrivare il saluto ufficiale di Higuain alla Juve, sempre alla ricerca del sostituto. Ad oggi, al di là di indizi social, dietrofront, rumors dalla Spagna, rimane Luis Suarez il candidato principale, per la volontà sua e perché ... Leggi su calcioweb.eu

romeoagresti : #Juve-#Higuain: procede la trattativa ma l’accordo non c’è ancora. La risoluzione del contratto solo dopo l’ok del… - ManuBaio : #Higuain vicinissimo alla rescissione con la #Juventus. Presto l'accordo con l'Inter di Miami @InterMiamiCF @G_Higuain @juventusfc - SkySport : Juventus, accordo con Higuain per la rescissione del contratto: va all'Inter Miami - GoalItalia : Higuain ai saluti con la Juve: intesa per la risoluzione ???????? [@romeoagresti] - salvatorecozza1 : RT @ManuBaio: #Higuain vicinissimo alla rescissione con la #Juventus. Presto l'accordo con l'Inter di Miami @InterMiamiCF @G_Higuain @juve… -