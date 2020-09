Juventus, conti in rosso: perdita record (Di giovedì 10 settembre 2020) Con l'addio di Gonzalo Higuain, i bianconeri - come riporta Marco Iaria della Gazzetta dello Sport, ... Alaba 'spiazza' Rummenigge - Le ultime di CM.IT Leggi su calciomercato

CalcioMercato.it

Il bilancio della stagione 2019/20 della Juventus verrà chiuso domani. Le perdite saranno di 90 milioni di euro, anziché 70 come stimato in precedenza Sprofondo rosso per la Juventus. Con l’addio di G ...19:46 - GRUPPO AL COMPLETO - La Juventus, tramite il suo sito internet ufficiale, ha fornito i dettagli della seduta odierna: "Ricomincia a lavorare a ranghi completi il gruppo bianconero. Oggi, al Tr ...