Il caso di Willy prova che le testate giornalistiche sono sempre più simili a social network (Di giovedì 10 settembre 2020) L’omicidio di Willy Monteiro Duarte è stata una doppia tragedia. Per quella che è una morte senza senso, espressione di una brutalità e di un gangsterismo camuffato da normalità, che ci racconta ancora una volta la condizione sociale di alcuni territori italiani, come può essere Colleferro. Ma la tragedia sta anche nel modo in cui si è deciso di raccontare la vicenda, espressione più che mai delle grandi difficoltà in cui versa il giornalismo italiano. Fin dal primo momento l’attenzione dei media si è soffermata su due aspetti. La normalizzazione della vittima, non per la sua innocenza in una vicenda completamente assurda, quanto per la sua condizione di immigrato di seconda generazione “ben integrato”, “pieno di sogni”, “gran lavoratore”. I ... Leggi su wired

Ghali non ci sta e attacca tutta la scena rap, non accettando il silenzio dei colleghi musicisti sul caso Willy Monteiro Duarte, il ragazzo pestato a morte a Roma. L'artista sul proprio profilo Instag ...

Sul Suv che da Colleferro, dove era appena avvenuto l’omicidio di Willy Monteiro Duarte, il ragazzo italo-capoverdiano di 21 anni morto dopo un pestaggio nella notte tra sabato 5 e domenica 6 settembr ...

