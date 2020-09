Hamilton: 'Mugello bellissimo. Vettel? Aston Martin scelta ideale per entrambi' (Di giovedì 10 settembre 2020) 'Volevo sempre tornare qui al Mugello. E' stato molto bello arrivare qui oggi, è un posto bellissimo. Mi piace vedere la pista per la prima volta quando andrò in pista. La Ferrari? C'è tanta passione ... Leggi su gazzetta

Gazzetta_it : Hamilton: “Mugello bellissimo. Vettel? Aston Martin scelta ideale per entrambi” - AlessiaKouaNzi : RT @sebavettels: Lewis Hamilton mentre ascolta Valentino Rossi parlare in inglese per spiegargli il Mugello - sportface2016 : #Hamilton alla vigilia del #GpToscana: 'La #F1 non sarebbe la stessa senza la #Ferrari. Presto tornerà a fare bene… - Jammasrl : SNAI – Formula 1: Hamilton imprendibile, il miracolo di Leclerc al Mugello si gioca a 50 - Agimegitalia : #Scommesse #Formula1: #Hamilton imprendibile. Il miracolo di #Leclerc al Mugello si gioca a 50 su #Snai -