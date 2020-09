Emergenza incendi in California. Emergenza in Oregon, si teme un record di vittime (Di giovedì 10 settembre 2020) Emergenza incendi in California, migliaia di persone evacuate. Cinque città distrutte in Oregon. SAN FRANCISCO (STATI UNITI) – Nuova Emergenza incendi in California. Da diversi giorni lo Stato americano è nella morsa delle fiamme con 367 roghi attivi per le temperature alte e i forti venti che si stanno registrando in questa zona. Particolare attenzione per il territorio di San Francisco dove migliaia di persone sono state a causa dei roghi. “Gli incendi – avevano precisato le autorità locali riportati da Sky Tg24 nei primi giorni dell’Emergenza – stanno divampando in diverse direzioni e stanno danneggiando diverse ... Leggi su newsmondo

