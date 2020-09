Elisabetta Gregoraci splendida in costume intero. E condivide l’emozione per il GF Vip (Di giovedì 10 settembre 2020) Il countdown è cominciato: manca pochissimo al ritorno dei riflettori sul loft più spiato d’Italia. La quinta edizione de Il Grande Fratello Vip sta per iniziare – la prima puntata andrà in onda lunedì 14 settembre e vedrà Alfonso Signorini fare gli onori di casa con Pupo e Antonella Elia nella veste di opinionisti – ed Elisabetta Gregoraci, fra i primi nomi del cast a trapelare, è prontissima per questa nuova sfida che la attende. La ex moglie di Flavio Briatore ha ‘fermato’ questo momento per lei molto speciale in un post su Instagram. La meravigliosa 40enne calabrese ha pubblicato sul social, dove è seguita da oltre 1 milione di persone, un mirror selfie che la vede bellissima con indosso un costume intero bianco che valorizza ... Leggi su dilei

