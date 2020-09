Dritto e Rovescio: anticipazioni e ospiti di oggi, 10 settembre 2020 (Di giovedì 10 settembre 2020) Questa sera, giovedì 10 settembre 2020, alle ore 21,20 su Rete 4 torna Dritto e Rovescio, il programma di Paolo Del Debbio in cui si parla di attualità, politica e tanto altro. In studio, come sempre, tanti ospiti. Ma di cosa si parlerà oggi? Quali sono gli ospiti? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio. anticipazioni e ospiti La nuova stagione di Dritto e Rovescio si apre con un grande ospite: Giorgia Meloni, la leader di Fratelli d’Italia. Poi, nel corso della prima puntata, si darà particolare risalto all’economia, nel dettaglio si parlerà degli effetti del lockdown da coronavirus in Italia. Dunque la scuola, con la difficile ripartenza ... Leggi su tpi

