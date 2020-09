Covid-19, aumentano i tamponi e scendono i nuovi positivi: un decesso in Campania (Di giovedì 10 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Scende di ventitré unità il numero di nuovi positivi al Covid-19 registrati in Campania. Si passa infatti dai 203 riscontrati nella giornata di ieri, ai 180 di quella odierna. Il dato è stato comunicato poco fa dall’Unità di Crisi regionale, la quale ha precisato che 73 casi riguardano rientri o sono connessi a precedenti positivi da rientro. Sono invece 31 le persone guarite, mentre bisogna annotare l’ennesimo decesso che porta il conto delle vittime a toccare quota 450. Questo il bollettino di oggi: positivi del giorno: 180 tamponi del giorno: 7.482 Totale positivi: 8.760 Totale tamponi: 481.767 ​Deceduti del giorno: ... Leggi su anteprima24

Segno più per i tamponi e i nuovi contagi, aumentano le persone ricoverate in terapia intensiva e anche i morti con Covid-19 (2 nelle ultime 24 ore): sono queste le news del 9 settembre 2020 sul coron ...