Coronavirus Toscana, due scuole chiuse per evitare contagi (Di giovedì 10 settembre 2020) Coronavirus in Toscana, due scuole a Firenze e in provincia di Arezzo sono state chiuse dopo le positività di un alunno e di due bidelli Toscana, ancora prima che l’anno scolastico entri nel vivo due istituti sono stati chiusi. Il primo caso all’International School of Florence, scuola privata americana che ha sede sede a Bagno … L'articolo proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

