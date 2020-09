Concorsi pubblici: la bassa statura può essere motivo di esclusione? (Di giovedì 10 settembre 2020) Concorsi pubblici: la bassa statura può essere motivo di esclusione? Con una interessante ordinanza di quest’anno, la n. 7982 (qui il testo), la Corte di Cassazione chiarisce che se una procedura selettiva prevista dai Concorsi pubblici o dalle selezioni aziendali richiede tra i requisiti una statura minima, è necessario sempre valutare se il requisito in questione è davvero determinante ai fini delle mansioni da svolgere. Vediamo allora più nel dettaglio che cosa ha statuito la Suprema Corte, a tutela dei diritti di coloro che intendono partecipare ad una selezione per accedere ad un nuovo lavoro. Se ti interessa saperne di più sulla recente sentenza della Cassazione ... Leggi su termometropolitico

