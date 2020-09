Colombia, polizia uccide uomo con taser (Di giovedì 10 settembre 2020) BOGOTA', 10 SET - Violente rivolte sono scoppiate ieri sera a Bogotà e in altre parti della Colombia dopo la morte di un uomo che ha ricevuto ripetute scosse elettriche somministrate da agenti di ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno

Violente manifestazioni a Bogotà per protestare contro l'uccisione di un avvocato 46enne

(ANSA) - BOGOTA', 10 SET - Violente rivolte sono scoppiate ieri sera a Bogotà e in altre parti della Colombia dopo la morte di un uomo che ha ricevuto ripetute scosse elettriche somministrate da agent ...