Colleferro: Meloni, 'parole Jebreal di gravità inaudita, verrà querelata' (Di giovedì 10 settembre 2020) Roma, 10 set. (Adnkronos) - "Credo che l'odio che si sta davvero sputando contro di noi soprattutto in questi ultimi tempi cominci ad essere pericoloso. Quello che abbiamo visto accadere ieri a Salvini, e che è stato puntualmente minimizzato, può accadere a ciascuno di noi in ogni momento. Quando Rula Jebreal, che ovviamente verrà querelata come un sacco di altre persone per quello che si sta dicendo, dice che incitiamo alla violenza nei confronti degli extracomunitari, è una dichiarazione di una gravità inaudita". Lo ha affermato Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d'Italia, ospite della puntata di 'Dritto e rovescio' in onda questa sera su Retequattro. "Adesso -ha aggiunto- pretendo, se è una giornalista, che tiri fuori una dichiarazione in ... Leggi su liberoquotidiano

