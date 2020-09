Calciomercato Juventus, Koeman ci ripensa: Suarez si allontana? (Di giovedì 10 settembre 2020) Sono tanti gli enigmi da risolvere per quanto riguarda il Calciomercato della Juventus. Tra cessioni e acquisti, il direttore sportivo Fabio Paratici deve darsi un bel da farsi per consegnare al tecnico bianconero Andrea Pirlo la rosa versatile, dinamica e aggressiva che tanto desidera. Da giorni la pista più calda è quella che porterebbe Luis Suarez a vestire la maglia bianconera. Un nuovo scenario apertosi in questi ultimi giorni vedeva le due parti più vicine che mai: l’accordo con la Juventus sembrava raggiunto, Suarez aspettava solo la buonuscita del Barcellona alla quale avrebbe contribuito anche la dirigenza bianconera per velocizzare le pratiche. Ora, invece, il sogno Suarez sembrerebbe quasi trasformarsi in un “incubo”. LEGGI ANCHE: ... Leggi su tuttojuve24

