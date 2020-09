Calcio, arrivano i Fondi. Ora i club sapranno spendere i soldi dei diritti tv? (Di giovedì 10 settembre 2020) Si chiamano diritti tv. I club portano le gesta dei propri giocatori nelle case degli italiani e in cambio ottengono dei soldi da parte degli operatori che assolvono a questo compito attraverso le telecamere dentro gli stadi. I soldi dei diritti tv sono soldi che contano perché rappresentano il 75% dell’industria italiana del Calcio. E sono soldi che contano per accaparrarsi i giocatori migliori e dare seguito alla legge maestra di questo sport: avere la squadra migliore per vincere. Questi soldi, però, sono sempre meno. Ecco allora che la Lega di serie A ha pensato a una nuova strategia: creare una media company per la gestione e la vendita di questi diritti. Dentro ci saranno anche i ... Leggi su huffingtonpost

Ultime Notizie dalla rete : Calcio arrivano Calcio, arrivano i Fondi. Ora i club sapranno spendere i soldi dei diritti tv? L'HuffPost Atalanta: Piccini è arrivato per vincere un trofeo

L’Atalanta ha riportato in Italia il giocatore Cristiano Piccini, elemento di sicura esperienza internazionale che nell’ultima stagione ha indossato la maglia degli spagnoli del Valencia. Il calciator ...

Calcio, da Perisic a Higuain: gli esuberi in giro per l’Europa che ora bloccano il mercato

Ecco chi sono i giocatori con i quali le società di calcio pensavano di fare cassa. Il caso clamoroso del giocatore croato: da campione d’Europa a indesiderato In un mercato dove tutti devono vendere ...

