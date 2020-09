Bergamo, ragazzo picchiato al parco per un pallone: denunciati 4 minorenni (Di giovedì 10 settembre 2020) Bergamo, 10 settembre 2020 - I carabinieri della stazione di Bergamo Principale, a conclusione dell'attività investigativa, hanno denunciato per lesione personale aggravata, rapina e omissione di ... Leggi su ilgiorno

Il 24enne era finito contro i paletti in piazza Sant’Anna, donati gli organi. Il papà: «Continuerà a vivere». Lunedì i funerali. Era diventato grande in fretta, senza perdere il sorriso. Quel sorriso ...I carabinieri della stazione di Bergamo Principale, a conclusione dell’attività investigativa, hanno denunciato per lesione personale aggravata, rapina e omissione di soccorso, quattro ragazzi origina ...