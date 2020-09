Ballando con le Stelle, Elisa Isoardi in ospedale per un infortunio: fiato sospeso per la trasmissione di Rai 1 (Di giovedì 10 settembre 2020) Nuova grana per Ballando con le Stelle, il dance show del sabato sera di Rai 1 condotto da Milly Carlucci. Dopo i rinvii per l’epidemia di coronavirus e per le positività di Samuel Peron e Daniele Scardina, ora a insidiare il debutto del programma è arrivato un infortunio capitato durante le prove ad Elisa Isoardi. Secondo quanto riferisce Libero, la showgirl ha riportato un profondo strappo muscolare durante le prove e nelle scorse ore è stata costretta ad andare in ospedale. Ancora non è chiara l’entità dell’infortunio, né se la Isoardi riuscirà a riprendersi completamente per il 19 settembre, data in cui è stato fissato l’esordio della nuova stagione del programma. A ... Leggi su ilfattoquotidiano

