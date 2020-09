AGOS: A Game of Space annunciato per la VR (Di giovedì 10 settembre 2020) In occasione della conferenza stampa digitale, Ubisoft Forward, Ubisoft ha annunciato AGOS: A Game of Space™, un’avventura spaziale esplorativa e sviluppata appositamente per la realtà virtuale. Il gioco sarà disponibile dal 28 ottobre per Oculus Rift, HTC VIVE e serie VIVE Cosmos, Valve Index e Windows Mixed Reality. AGOS: A Game of Space porterà i giocatori in un viaggio interstellare per raggiungere un nuovo pianeta abitabile. Impersonando l’intelligenza artificiale dell’ultima nave spaziale che ha lasciato la Terra ormai condannata, i giocatori guideranno un gruppo di superstiti alla ricerca di una nuova casa attraverso otto diversi sistemi stellari. Con un Gameplay innovativo e realistico basato ... Leggi su gamerbrain

