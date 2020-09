Xbox Series X: EA Play verrà aggiunto ad Xbox Game Pass senza costi aggiuntivi (Di mercoledì 9 settembre 2020) Microsoft ha annunciato in questi minuti la data di uscita e prezzo della sua console di punta, Xbox Series X, ma le novità non finiscono qui. Microsoft ed Electronic Arts hanno deciso di collaborare per aumentare ulteriormente il valore di Xbox Game Pass.EA Play, il servizio in abbonamento dell'editore precedentemente noto come EA Access, sarà incluso con Xbox Game Pass Ultimate e Xbox Game Pass per PC entro la fine dell'anno, senza costi aggiuntivi. Attualmente c'è solo una finestra, ovvero per le "vacanze 2020", ma in quel periodo gli abbonati ... Leggi su eurogamer

XboxItalia : È ora di renderlo ufficiale ?? Xbox Series S | Prestazioni next gen nella più piccola ??Xbox di sempre a 299 €.… - XboxItalia : Ecco un bel tweet... Xbox Series X: 499,99 € Xbox Series S: 299,99 € Data di uscita: 10 novembre Pre-order dal 2… - XboxItalia : Xbox Series S ?? Console nextgen all-digital ?? Caricamenti più veloci ?? Maggiore frame rate ?? Mondi più particolar… - rigbyred : RT @XboxItalia: Ecco un bel tweet... Xbox Series X: 499,99 € Xbox Series S: 299,99 € Data di uscita: 10 novembre Pre-order dal 22 settem… - AkibaGamers : Dopo gli annunci di ieri riguardanti Xbox Series S, Microsoft ha confermato la data e il prezzo di lancio anche per… -

Ultime Notizie dalla rete : Xbox Series Xbox Series S ha vinto, PS5 non può competere per il papà di God of War Tom's Hardware Italia Xbox Series X: confermati prezzo e data di uscita

Xbox Series X ha finalmente una data di uscita e un prezzo. Conosciamo l’Xbox di nuova generazione dai The Game Awards 2019, e sappiamo anche da un po’ che la console sarebbe uscita durante le festivi ...

Xbox Series X: annunciati data e prezzi ufficiali

Microsoft ha annunciato oggi Xbox Series X se Xbox Series S saranno ufficialmente disponibili a livello globale a partire dal prossimo 10 novembre. Per quanto riguarda i prezzi, si parla di 299,99 € p ...

Xbox Series X ha finalmente una data di uscita e un prezzo. Conosciamo l’Xbox di nuova generazione dai The Game Awards 2019, e sappiamo anche da un po’ che la console sarebbe uscita durante le festivi ...Microsoft ha annunciato oggi Xbox Series X se Xbox Series S saranno ufficialmente disponibili a livello globale a partire dal prossimo 10 novembre. Per quanto riguarda i prezzi, si parla di 299,99 € p ...