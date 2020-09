Xbox Series S, Microsoft svela a sorpresa la nuova console economica (Di mercoledì 9 settembre 2020) Microsoft ha in serbo un altro colpo a sorpresa per il periodo di Natale: non solo il lancio di Xbox Series X, ma anche di Xbox Series S, un modello economico che dovrebbe fare leva sulle stesse caratteristiche della console di nuova generazione seppur rinunciando ad un pizzico di potenza. Dopo le indiscrezioni dei giorni scorsi che avevano ipotizzato l’arrivo di una seconda Xbox nel 2020, è la stessa azienda di Redmond a renderlo ufficiale, svelando il prezzo che avrà all’uscita: 299 dollari, pur senza annunciare ulteriori caratteristiche tecniche. Xbox Series SMicrosoftLe differenze tra tra Xbox Series ... Leggi su gqitalia

